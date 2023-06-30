Шутова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Любовь Александровна

Место рождения

Архангельская обл., Вельский р-н, п.Усть-Шоноша

Дата рождения

25.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская обл., Вельский р-н, п.Усть-Шоноша
Рождение ребёнка
14.12.1982

Дочь: Штанг Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.2002

Дочь: Шутова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
25.08.2008

Сын: Курочкин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
07.10.2013

Сын: Курочкин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Сергей Владимирович

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