Шутова Любовь Александровна
Место рожденияАрхангельская обл., Вельский р-н, п.Усть-Шоноша
Дата рождения25.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1982
Дочь: Штанг Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.2002
Дочь: Шутова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
25.08.2008
Сын: Курочкин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
07.10.2013
Отец ребёнка: Курочкин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно