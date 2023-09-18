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Потерин Сергей Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Потерин Герасим Леонтьев

Мать: Потерина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Потерин Егор Сергеев

Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Потерина Анна Сергеева

Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Потерин Лебедев Никифор Сергеев

Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Потерин Антон Сергеев

Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова

Смерть
Неизвестно

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