Потерин Сергей Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Потерин Герасим Леонтьев
Мать: Потерина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Потерин Егор Сергеев
Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Потерина Анна Сергеева
Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Потерин Лебедев Никифор Сергеев
Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Потерина Ульяна Савинова
Смерть
Неизвестно