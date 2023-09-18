Потерина Ульяна Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Потерин Егор Сергеев
Отец ребёнка: Потерин Сергей Герасимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Потерина Анна Сергеева
Отец ребёнка: Потерин Сергей Герасимов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Потерин Лебедев Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Потерин Сергей Герасимов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Потерин Сергей Герасимов
Смерть
Неизвестно