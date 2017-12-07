Воробьёва Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти07.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Рождение ребёнка
1955
Сын: Воробьёв Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
с.Унэгэтэй, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Воробьёв Павел Николаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Воробьёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Воробьёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Воробьёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
15.07.1970
Дочь: Воробьёва Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
07.12.2017
с. Унэгэтэй, Заиграевский р-он, респ. Бурятия