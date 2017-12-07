Воробьёва Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Спиридонов Федор Захарович

Мать: Спиридонова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Воробьёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

с.Унэгэтэй, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Воробьёв Павел Николаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Воробьёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Воробьёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Воробьёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
15.07.1970

Дочь: Воробьёва Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
07.12.2017
с. Унэгэтэй, Заиграевский р-он, респ. Бурятия