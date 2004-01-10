Спиридонова (Марту) Валентина Дмитриевна
Место рожденияп. Горхон, Заиграевский аймак, Бурят-Монгольская АССР
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти10.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Горхон, Заиграевский аймак, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Воробьёва Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Ионенская Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
с. Первомаевка, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
13.03.1942
Дочь: Курбатова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
01.?.1948
Сын: Спиридонов Данил Фёдорович
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
28.01.1952
Дочь: Ситникова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Федор Фёдорович
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Леонид Фёдорович
Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2004