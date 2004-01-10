Спиридонова (Марту) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Марту) Валентина Дмитриевна

Место рождения

п. Горхон, Заиграевский аймак, Бурят-Монгольская АССР

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

10.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Горхон, Заиграевский аймак, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Воробьёва Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Ионенская Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

с. Первомаевка, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
13.03.1942

Дочь: Курбатова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
01.?.1948

Сын: Спиридонов Данил Фёдорович

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
28.01.1952

Дочь: Ситникова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Федор Захарович

Смерть
10.01.2004