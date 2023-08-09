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Виногорова Полина Михайловна
Виногорова Полина Михайловна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1917
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Виногоров Михаил Прокопьевич
1889 г.р.
Мать
Виногорова (Ешмекова) Евдокия Дмитриевна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Виногоров Михаил Прокопьевич
Мать:
Виногорова Евдокия Дмитриевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
2000
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