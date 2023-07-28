Лошкарева (Снигирева) Дария Григорьева
Место рождения
Дата рождения18.03.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1818
Отец: Снигирев Григорий Стефанов
Мать: Анна Тимофеева
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
03.05.1839
Дочь: Иеремия Стефанова
Отец ребёнка: Лошкарев Стефан Львов
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: Фекла Стефанова
Отец ребёнка: Лошкарев Стефан Львов
Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно