Лошкарева (Снигирева) Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Снигирева) Дария Григорьева

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.03.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1818

Отец: Снигирев Григорий Стефанов

Мать: Анна Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Лошкарев Стефан Львов

Рождение ребёнка
03.05.1839

Дочь: Иеремия Стефанова

Отец ребёнка: Лошкарев Стефан Львов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: Фекла Стефанова

Отец ребёнка: Лошкарев Стефан Львов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно