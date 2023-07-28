Лошкарев Стефан Львов
Место рождения
Дата рождения26.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1819
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
03.05.1839
Дочь: Иеремия Стефанова
Мать ребёнка: Лошкарева Дария Григорьева
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: Фекла Стефанова
Мать ребёнка: Лошкарева Дария Григорьева
Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно