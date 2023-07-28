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Лошкарев Стефан Львов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1819

Отец: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов

Мать: Лошкарева Павла Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Лошкарева Дария Григорьева

Рождение ребёнка
03.05.1839

Дочь: Иеремия Стефанова

Мать ребёнка: Лошкарева Дария Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: Фекла Стефанова

Мать ребёнка: Лошкарева Дария Григорьева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно