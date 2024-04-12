(Занина) Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Занин Тимофей
Бракосочетание
28.01.1814
Рождение ребёнка
07.01.1817
Сын: Снигирев Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
18.03.1818
Дочь: Лошкарева Дария Григорьева
Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
24.06.1819
Сын: Снигирев Иоанн (Иван) Григорьев
Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
19.07.1821
Сын: Снигирев Емелиан Григорьев
Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов
Смерть
Неизвестно