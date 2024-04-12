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(Занина) Анна Тимофеева

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Занин Тимофей

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1814

Муж: Снигирев Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
07.01.1817

Сын: Снигирев Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1818

Дочь: Лошкарева Дария Григорьева

Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1819

Сын: Снигирев Иоанн (Иван) Григорьев

Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1821

Сын: Снигирев Емелиан Григорьев

Отец ребёнка: Снигирев Григорий Стефанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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