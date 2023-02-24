Дорогов Никита Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти15.12.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Антон Романович
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
08.?.1846
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Федосия Никитична
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Дорогов ? Матвей Никитович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Агафья Никитична
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1863
Сын: Дорогов Владимир Никитович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
15.12.1877
Причина смерти: от укушения бешеным волком