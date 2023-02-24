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Дорогов Никита Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

15.12.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Антон Романович

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
08.?.1846

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Федосия Никитична

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Дорогов ? Матвей Никитович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Агафья Никитична

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1863

Сын: Дорогов Владимир Никитович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
15.12.1877
Причина смерти: от укушения бешеным волком
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