Дмитриев Игнатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Игнатий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1901

Дочь: Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1902

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Дмитриев Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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