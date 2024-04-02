Дмитриева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1901

Дочь: Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
08.12.1902

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Дмитриев Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Игнатий Павлович

Смерть
Неизвестно
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