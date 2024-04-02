Дмитриева Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1901
Дочь: Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
08.12.1902
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Дмитриев Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Игнатий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно