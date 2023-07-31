Самохин Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Самохин Ефим Андреевич
Бракосочетание
11.02.1894
Рождение ребёнка
1901
Сын: Самохин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Семеновна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1909
Дочь: Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Семеновна
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно