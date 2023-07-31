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Самохин Георгий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Самохин Ефим Андреевич

Мать: Самохина Анна Никифоровна

Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Басалаева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Самохин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Семеновна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1909

Дочь: Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Семеновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно