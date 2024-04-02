Медведева (Прийменко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Прийменко) Мария Ивановна

Медведева (Прийменко) Мария Ивановна

Место рождения

Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

14.01.1906

Дата смерти

04.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906

Отец: Прийменко Иван Романович

Мать: Прийменко Лукия, Гликерия Павловна

Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Павел Максимович

Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Василий Максимович

Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Максим Ильич

Смерть
04.12.1932
Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Мария и трое ее детей (Василий, Павел, Надежда)были убиты(зарублены топором) ее мужем Медведевым Максимом Ильичом.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close