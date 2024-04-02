Медведева (Прийменко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1906
Дата смерти04.12.1932
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Павел Максимович
Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Василий Максимович
Отец ребёнка: Медведев Максим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1932
Мария и трое ее детей (Василий, Павел, Надежда)были убиты(зарублены топором) ее мужем Медведевым Максимом Ильичом.