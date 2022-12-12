Ермолаева Феоктиста Олимпиевна
Место рожденияРоманов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно