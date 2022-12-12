Ермолаева Феоктиста Олимпиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева Феоктиста Олимпиевна

Ермолаева Феоктиста Олимпиевна

avatar

Место рождения

Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Арефьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Арефьевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close