Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лука Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Тихон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811
Причина смерти: неизвестна