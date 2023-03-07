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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лука Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Тихон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1811
Причина смерти: неизвестна
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