Котова Агафия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Агафия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Котов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Котов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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