Котов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Котов Иван Митрофанович
Мать: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Агафия Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно