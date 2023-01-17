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Котов Василий Иванович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Котов Иван Митрофанович

Мать: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Котов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Котов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Агафия Саввична

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Агафия Саввична

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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