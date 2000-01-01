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Ерёмин Гурьян Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1830 ст.

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1830 ст.

Отец: Ерёмин Марко Петрович

Мать: Ерёмина Анна Васильева

Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.

Сын: Ерёмин Иоанн Гурьянович

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Матвеева

Рождение ребёнка
14.07.1878 ст.

Дочь: Мария Гурьянова

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Анна Матвеева

Смерть
После 1877
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