Ерёмин Гурьян Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1830 ст.
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1830 ст.
Отец: Ерёмин Марко Петрович
Мать: Ерёмина Анна Васильева
Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
14.07.1878 ст.
Дочь: Мария Гурьянова
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Анна Матвеева
Смерть
После 1877