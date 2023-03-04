Ерёмина Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1830 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьна Маркова
Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Маркова
Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858