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Ерёмина Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1830 ст.

Сын: Ерёмин Гурьян Маркович

Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ерёмин Михаил Маркович

Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьна Маркова

Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерёмин Фёдор Маркович

Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Маркова

Отец ребёнка: Ерёмин Марко Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Марко Петрович

Смерть
После 1858
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