Самойлов Стахей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1936
Дата смерти20.03.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936
Рождение ребёнка
10.11.1963
Дочь: Фролова Галина Стахиевна
Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
05.11.1965
Сын: Самойлов Николай Стахеевич
Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Самойлов Виктор Стахеевич
Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
11.05.1972
Сын: Самойлов Сергей Стахеевич
Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна
Смерть
20.03.2015