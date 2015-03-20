Самойлов Стахей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Стахей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1936

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936

Отец: Самойлов Прокопий Захарович

Мать: Самойлова Ксения Романовна

Рождение ребёнка
10.11.1963

Дочь: Фролова Галина Стахиевна

Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
05.11.1965

Сын: Самойлов Николай Стахеевич

Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Самойлов Виктор Стахеевич

Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
11.05.1972

Сын: Самойлов Сергей Стахеевич

Мать ребёнка: Самойлова Серафима Степановна

Смерть
20.03.2015
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