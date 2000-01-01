Самойлова (Рожкова) Серафима Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Рожкова) Серафима Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1943

Отец: Рожков Степан

Мать: Рожкова Хрестина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.11.1963

Дочь: Фролова Галина Стахиевна

Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.11.1965

Сын: Самойлов Николай Стахеевич

Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Самойлов Виктор Стахеевич

Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.05.1972

Сын: Самойлов Сергей Стахеевич

Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич

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