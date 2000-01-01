Самойлова (Рожкова) Серафима Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1943
Отец: Рожков Степан
Рождение ребёнка
10.11.1963
Дочь: Фролова Галина Стахиевна
Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.11.1965
Сын: Самойлов Николай Стахеевич
Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Самойлов Виктор Стахеевич
Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.05.1972
Сын: Самойлов Сергей Стахеевич
Отец ребёнка: Самойлов Стахей Прокопьевич