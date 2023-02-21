Самойлов Прокопий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Прокопий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Самойлов Захар Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Самойлова Елизавета Прокопьевна

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Самойлова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Данилова Анфиса Прокопьевна

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна

Рождение ребёнка
02.11.1936

Сын: Самойлов Стахей Прокопьевич

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна

Смерть
1938
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