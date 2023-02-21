Самойлов Прокопий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Самойлов Захар Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Самойлова Елизавета Прокопьевна
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Самойлова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Данилова Анфиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна
Рождение ребёнка
02.11.1936
Сын: Самойлов Стахей Прокопьевич
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Романовна
Смерть
1938