Зайцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1974
Сын: Зайцев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сегодина Наталья
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Валентина
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно