Зайцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1974

Сын: Зайцев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сегодина Наталья

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Валентина

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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