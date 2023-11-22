Зайцев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974
Отец: Зайцев Владимир
Мать: Нина Васильевна
Бракосочетание
07.02.2003
Екатеринбург
Рождение ребёнка
29.03.2005
Мать ребёнка: Зайцева Эльвира Рашитовна
Екатеринбург
Рождение ребёнка
17.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Эльвира Рашитовна
Первоуральск