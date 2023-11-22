Зайцев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1978 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974

Отец: Зайцев Владимир

Мать: Нина Васильевна

Бракосочетание
07.02.2003

Жена: Зайцева Эльвира Рашитовна

Екатеринбург
Рождение ребёнка
29.03.2005

Сын: Зайцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зайцева Эльвира Рашитовна

Екатеринбург
Рождение ребёнка
17.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Эльвира Рашитовна

Первоуральск
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