Панкова (Константинова) Марфа Савватеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Константинова) Марфа Савватеева

Место рождения

деревня Ивановка

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1893

Муж: Панков Андрей Федоров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1912

Дочь: Панкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Панков Андрей Федоров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Панкова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Панков Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно

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