Панкова (Константинова) Марфа Савватеева
Место рождениядеревня Ивановка
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1893
Рождение ребёнка
13.01.1912
Дочь: Панкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Панков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Панкова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Панков Андрей Федоров
Смерть
Неизвестно