Воронин Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Алина Олеговна
Рождение ребёнка
30.12.2009
Мать ребёнка: Воронина Алина Олеговна
Рождение ребёнка
13.05.2015
Сын: Воронин Савеллий Романович
Мать ребёнка: Воронина Алина Олеговна