Воронин Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Алина Олеговна

Рождение ребёнка
30.12.2009

Сын: Воронин Лев Романович

Мать ребёнка: Воронина Алина Олеговна

Рождение ребёнка
13.05.2015

Сын: Воронин Савеллий Романович

Мать ребёнка: Воронина Алина Олеговна

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