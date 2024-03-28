Воронина Алина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплов Алексей Вячеславович
Рождение ребёнка
30.12.2009
Отец ребёнка: Воронин Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
13.05.2015
Сын: Воронин Савеллий Романович
Отец ребёнка: Воронин Роман Сергеевич