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Воронина Алина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983

Отец: Олег

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
10.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
30.12.2009

Сын: Воронин Лев Романович

Отец ребёнка: Воронин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
13.05.2015

Сын: Воронин Савеллий Романович

Отец ребёнка: Воронин Роман Сергеевич

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