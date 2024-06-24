Захарова (Стефанова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Дочь: (Захарова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Артемьевич
Крёстные Козьма Ефимович Савенков и мещанская девица Муза Александровна Уржумова (вер. Уржумцева)
Смерть
Неизвестно