Захарова (Стефанова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Стефанова) Елена Андреевна

Место рождения

Синеглазово, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Муж: Захаров Фёдор Артемьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Дочь: (Захарова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Артемьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Крёстные Козьма Ефимович Савенков и мещанская девица Муза Александровна Уржумова (вер. Уржумцева)
Смерть
Неизвестно

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