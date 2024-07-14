Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Место рождения

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тиханов Осип Леонтьевич

Мать: не указана

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Щапова (Богомолова) Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Богомолов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Богомолова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Богомолова Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Богомолов Дорофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Богомолова Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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