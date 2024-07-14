Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Тиханов Осип Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Щапова (Богомолова) Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Богомолов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Богомолова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Богомолова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Богомолов Дорофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Богомолова Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно