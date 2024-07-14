Богомолов Дмитрий Иванович 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Дмитрий Иванович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Щапова (Богомолова) Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Богомолов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Богомолова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Богомолова Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Богомолов Дорофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Богомолова Кристина Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова (Тиханова) Пелагея Осиповна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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