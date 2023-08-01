Беззубов Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеззубов Григорий Григорьевич

Беззубов Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беззубов Григорий

Мать: не указана

Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Беззубова Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Беззубова Василиса Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Беззубова Е Григорьевна

Мать ребёнка: Беззубова Василиса Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Василиса Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Смерть
1752
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот