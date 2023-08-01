Беззубов Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1752
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беззубов Григорий
Мать: не указана
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Беззубова Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Беззубова Василиса Евдокимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Беззубова Е Григорьевна
Мать ребёнка: Беззубова Василиса Евдокимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот
Смерть
1752
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 8 оборот