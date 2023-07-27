Волгин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1909 ст.
Жена: Волгина Мария Федоровна
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Волгина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
?.09.1914
Мать ребёнка: Волгина Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно