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Волгин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909 ст.

Жена: Волгина Мария Федоровна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.

Сын: Волгин Денис Анреевич

Мать ребёнка: Волгина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
?.09.1914

Сын: Волгин Сергей Анреевич

Мать ребёнка: Волгина Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно