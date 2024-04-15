Волгина (Бучельникова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Бучельникова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909 ст.

Муж: Волгин Андрей Михайлович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.

Сын: Волгин Денис Андреевич

Отец ребёнка: Волгин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
?.09.1914

Сын: Волгин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Волгин Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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