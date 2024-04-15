Волгина (Бучельникова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1909 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Волгин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1914
Отец ребёнка: Волгин Андрей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно