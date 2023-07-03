Федотов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1937

Дочь: Федотова Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Серафима Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Федотова Серафима Георгиевна

Смерть
Неизвестно