Федотов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1937
Дочь: Федотова Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Серафима Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Федотова Серафима Георгиевна
Смерть
Неизвестно