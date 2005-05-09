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Попов Алексей Николаевич

Место рождения

Оленье Болото, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.02.1926

Дата смерти

09.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926

Отец: Попов Николай Семёнович

Мать: Попова (Безсмертных) Мария Петровна

Оленье Болото, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина

Рождение ребёнка
07.06.1951

Дочь: Тяпина (Попова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Попова Ирина

Рождение ребёнка
22.03.1956

Дочь: Бобылева (Попова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Попова Ирина

Рождение ребёнка
18.04.1971

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
09.05.2005

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