Попов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1926
Дата смерти09.05.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина
Рождение ребёнка
07.06.1951
Дочь: Тяпина (Попова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Попова Ирина
Рождение ребёнка
22.03.1956
Дочь: Бобылева (Попова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Попова Ирина
Рождение ребёнка
18.04.1971
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
09.05.2005