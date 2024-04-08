Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1934
Отец: Тюрин Ефрем Иванович
Мать: Тюрина Федосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Макашов Григорий Викторович
Отец ребёнка: Макашов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1971
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Алексей Николаевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика