Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

19.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1934

Отец: Тюрин Ефрем Иванович

Мать: Тюрина Федосия Ивановна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макашов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Макашов Григорий Викторович

Отец ребёнка: Макашов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
18.04.1971

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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