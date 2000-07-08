Сарбаш (Бурябаш КАМЕЛА) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш (Бурябаш КАМЕЛА) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

26.02.1913

Дата смерти

08.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1913

Отец: Бурябаш Камела Михаил Дмитриевич

Мать: Бурябаш Камела Феодора Харлампиевна

Рождение ребёнка
24.02.1938

Сын: Сарбаш Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1946

Сын: Сарбаш Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарбаш Николай Михайлович

Смерть
08.07.2000