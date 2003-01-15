Скобелева (Ермакова) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Ермакова) Екатерина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1922

Дата смерти

15.01.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922

Отец: Ермаков Захар Кузьмич

Мать: Ермакова Елена

Рождение ребёнка
06.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобелев Василий Степанович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
15.01.2003
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