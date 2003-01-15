Скобелева (Ермакова) Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1922
Дата смерти15.01.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922
Отец: Ермаков Захар Кузьмич
Мать: Ермакова Елена
Рождение ребёнка
06.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скобелев Василий Степанович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
15.01.2003