Леонова Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Леонов Ананий

Отец ребёнка: Леонов Максим

Рождение ребёнка
1831

Сын: Леонов Егор

Отец ребёнка: Леонов Максим

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Леонова Варвара

Отец ребёнка: Леонов Максим

Смерть
Неизвестно
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