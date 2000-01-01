Леонова Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Леонов Ананий
Отец ребёнка: Леонов Максим
Рождение ребёнка
1831
Сын: Леонов Егор
Отец ребёнка: Леонов Максим
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Леонова Варвара
Отец ребёнка: Леонов Максим
Смерть
Неизвестно