Леонов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Леонов Александр

Мать: Леонова ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Леонов Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Леонов Ананий

Мать ребёнка: Леонова Федосия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Леонов Егор

Мать ребёнка: Леонова Федосия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Леонова Варвара

Мать ребёнка: Леонова Федосия

Смерть
Неизвестно
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