Леонов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Леонов Александр
Мать: Леонова ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леонов Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Леонов Ананий
Мать ребёнка: Леонова Федосия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Леонов Егор
Мать ребёнка: Леонова Федосия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Леонова Варвара
Мать ребёнка: Леонова Федосия
Смерть
Неизвестно