Бурикова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Буриков Андрей Андриянович
Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Буриков Игнатий Андриянович
Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Буриков Михаил Андриянович
Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Буриков Архип Андриянович
Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно