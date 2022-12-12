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Бурикова Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Буриков Андрей Андриянович

Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Буриков Игнатий Андриянович

Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Буриков Иван Андриянович

Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Буриков Михаил Андриянович

Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Буриков Архип Андриянович

Отец ребёнка: Буриков Андриян Андреевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Андриян Андреевич

Смерть
Неизвестно
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