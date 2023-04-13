Беляева Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти12.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич
Рождение ребёнка
01.01.1844
Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Беляев Гавриил Стефанович
Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич
Рождение ребёнка
27.05.1851
Дочь: Феодосия Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1881