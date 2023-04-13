Беляева Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Мария Семеновна

Беляева Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Беляев Самуил Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич

Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Беляев Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Беляев Гавриил Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич

Рождение ребёнка
27.05.1851

Дочь: Феодосия Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Стефан Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1881