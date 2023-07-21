Лушпаев Николай
Место рожденияБелгородская обл., Белгородский р-н, п. Волоконовка; Курская обл., Волоконовский р-н, Волче-Александровский с/с
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти15.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Лушпаев Козьма
Мать: ?
Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Волоконовка; Курская обл., Волоконовский р-н, Волче-Александровский с/с
Смерть
15.12.1942