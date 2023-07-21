Лушпаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушпаев Николай

Место рождения

Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Волоконовка; Курская обл., Волоконовский р-н, Волче-Александровский с/с

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

15.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Лушпаев Козьма

Мать: ?

Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Волоконовка; Курская обл., Волоконовский р-н, Волче-Александровский с/с
Смерть
15.12.1942