Первов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Первов Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
1943
Медаль «За отвагу»
Военная служба
1943
Воинское звание мл. сержант Воинская часть 491 минометный полк; 305 стрелковая дивизия; 1000 стрелковый полк 305 стрелковой дивизии (II)
Награда
1944
Медаль «За отвагу»
Награда
1945
Медаль «За отвагу»
Награда
1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно