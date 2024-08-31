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Первов Юрий Алексеевич

Место рождения

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Первов Алексей Михайлович

Мать: не указана

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первова (Пачганова) Зинаида Васильевна

Награда
1943
Медаль «За отвагу»
Военная служба
1943
Воинское звание мл. сержант Воинская часть 491 минометный полк; 305 стрелковая дивизия; 1000 стрелковый полк 305 стрелковой дивизии (II)
Награда
1944
Медаль «За отвагу»
Награда
1945
Медаль «За отвагу»
Награда
1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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