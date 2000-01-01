Шванн (Schwann) Якоб (Jakob) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванн (Schwann) Якоб (Jakob)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шванн Лонгин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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