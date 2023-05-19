Марков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти19.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Марков Алексей Федорович
Мать: Маркова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Глущенко Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Маркова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.09.1884
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Маркова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Дарья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1913
Причина смерти: утонул