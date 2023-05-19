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Марков Василий Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1862

Дата смерти

19.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Марков Алексей Федорович

Мать: Маркова Анна Лукинична

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Глущенко Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Маркова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.09.1884

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Маркова Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1913
Причина смерти: утонул