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Маркова Анна Лукинична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Марков Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1853

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Марков Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1860

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Марков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1863

Сын: Марков Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
03.11.1865

Сын: Марков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Марков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1868

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1907
Причина смерти: старость