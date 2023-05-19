Маркова Анна Лукинична
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти19.07.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1853
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1855
Сын: Марков Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1860
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Марков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1863
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
03.11.1865
Сын: Марков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1868
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Марков Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1907
Причина смерти: старость