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Герштейн Николай Тимофеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герштейн Тимофей

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Герштейн Олимпиада Константиновна

Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Мартынова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Добротворская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.

Сын: Герштейн Александр Николаевич

Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1881 ст.

Сын: Герштейн Никита Николаевич

Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно