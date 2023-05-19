Герштейн Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герштейн Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Мартынова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Добротворская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.
Сын: Герштейн Александр Николаевич
Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1881 ст.
Сын: Герштейн Никита Николаевич
Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Герштейн Олимпиада Константиновна
Смерть
Неизвестно