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Фисенков Герасим Стефанович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1829

Сын: Фисенков Стефан Герасимович

Мать ребёнка: Фисенкова Пелагея Павловна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Фисенков Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Фисенкова Пелагея Павловна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизских сказках 1858 года указано, что на момент ревизии 1850 года ему было 15 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фисенкова Пелагея Павловна

Смерть
1854
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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