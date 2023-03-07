Фисенков Герасим Стефанович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1829
Сын: Фисенков Стефан Герасимович
Мать ребёнка: Фисенкова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Фисенков Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Фисенкова Пелагея Павловна
В ревизских сказках 1858 года указано, что на момент ревизии 1850 года ему было 15 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854